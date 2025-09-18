Пьяный хоккейный фанат устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга транспортные полицейские задержали 29-летнего тавдинца, устроившего пьяный дебош.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, силовикам поступил сигнал, что на втором этаже воздушной гавани в заведении общепита посетитель нарушает общественный порядок. Он громко выражался нецензурной бранью и по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Пройти в дежурную часть дебошир отказался, в итоге на него пришлось надеть наручники.

Задержанным оказался житель Тавды. Сам он рассказал полицейским, что в аэропорт приехал, чтобы проводить друга. В ожидании посадки на рейс мужчины отправились в одно из кафе воздушной гавани, где стали выпивать. Когда приятель улетел, тавдинец вернулся в заведение и продолжил "банкет".

На нарушителя составили административный протокол. До вытрезвления он был помещен в специальное помещение для задержанных. Вероятно, дебошир является фанатом хоккея, так как был в одежде с символикой екатеринбургского ХК "Автомобилист".

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга пьяная женщина устроила дебош перед вылетом в Сочи.