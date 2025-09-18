Средний Урал занял третье место по стране по числу выявленных наркоманов

Свердловская область заняла уверенное третье место в списке регионов по количеству людей, которым впервые был диагностирован диагноз наркомания. Статистику за 2024 год приводит Минздрав России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, хуже всего обстоят дела в Хабаровском крае, где количество жителей с впервые установленным диагнозом составляет 19,6 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4. В Свердловской области этот показатель составляет 17,7.

Закрывают пятерку лидеров Красноярский край и Сахалинская область, с 16,5 и 15,7 случаями заболеваемости соответственно. После них идут: Рязанская область - 15,2, Новгородская область - 15, Алтайский край и Еврейская автономная область, где показатель составляет 13,7.

Всего 3,4 случая на 100 тысяч зарегистрированы в Оренбургской области, 3,2 - в Белгородской и 1,4 - в Чувашской республике. Лучше всего обстоят дела в Чукотском и Ненецком автономных округах, где за прошлый год не было зарегистрировано ни одного заболевшего.