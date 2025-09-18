В США возродят голос умершей 13 лет назад певицы Уитни Хьюстон

18 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США возродят голос умершей 13 лет назад певицы Уитни Хьюстон

В США состоятся концерты Уитни Хьюстон. Голос певицы, умершей больше 13 лет назад, возродят с помощью искусственного интеллекта.

Наследники певицы и компании Primary Wave Music и Park Avenue Artists организуют концерты в семи городах США. Там будет звучать сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) голос исполнительницы, приводят "Известия" данные журнала Variety.

Уитни Хьюстон скончалась в Лос-Анджелесе в феврале 2012 г. в возрасте 48 лет. Следствие установило, что певица утонула в ванне гостиничного номера из-за сердечного приступа, случившегося на фоне употребления кокаина. Состава преступления в случившемся не нашли, однако частный детектив Пол Хьюбл, проведший собственное расследование, утверждал позднее, что Хьюстон убили, а стоят за этим преступлением ее кредиторы - влиятельные торговцы наркотиками.

Теги: Уитни Хьюстон, певица, голос, искусственный интеллект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2020 03:49 Мск Певицу Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Ранее 05.03.2013 18:04 Мск ФБР рассекретило материалы об Уитни Хьюстон
Ранее 27.12.2012 11:34 Мск Частный следователь объявил смерть Уитни Хьюстон убийством
Ранее 12.04.2012 10:06 Мск Полиция закрыла дело о смерти Уитни Хьюстон
Ранее 05.04.2012 08:29 Мск В номере, где умерла Уитни Хьюстон, обнаружен кокаин
Ранее 23.03.2012 16:36 Мск Уитни Хьюстон никак не оставят в покое: нашлись следы наркодилера и интимные фото
Ранее 23.03.2012 08:14 Мск Эксперты озвучили причину смерти Уитни Хьюстон. ВИДЕО
Ранее 06.03.2012 08:26 Мск Тюменцы устроят певческий флеш-моб в честь Уитни Хьюстон
Ранее 15.02.2012 11:53 Мск Уитни Хьюстон похоронят в субботу в баптистской церкви
Ранее 14.02.2012 08:43 Мск Уитни Хьюстон была жива, когда ее обнаружили в ванной отеля
Ранее 13.02.2012 14:17 Мск СМИ: Уитни Хьюстон скончалась после 48-часовой алковечеринки
Ранее 13.02.2012 12:37 Мск Полицейские обнаружили в номере Хьюстон несколько лекарственных препаратов
Ранее 13.02.2012 10:04 Мск Дочь покойной Уитни Хьюстон попала в больницу
Ранее 13.02.2012 09:22 Мск Судмедэксперты озвучили вероятную причину смерти Уитни Хьюстон
Ранее 13.02.2012 07:21 Мск Вручение "Грэмми" началось с песни Уитни Хьюстон

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети