В США возродят голос умершей 13 лет назад певицы Уитни Хьюстон

В США состоятся концерты Уитни Хьюстон. Голос певицы, умершей больше 13 лет назад, возродят с помощью искусственного интеллекта.

Наследники певицы и компании Primary Wave Music и Park Avenue Artists организуют концерты в семи городах США. Там будет звучать сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) голос исполнительницы, приводят "Известия" данные журнала Variety.

Уитни Хьюстон скончалась в Лос-Анджелесе в феврале 2012 г. в возрасте 48 лет. Следствие установило, что певица утонула в ванне гостиничного номера из-за сердечного приступа, случившегося на фоне употребления кокаина. Состава преступления в случившемся не нашли, однако частный детектив Пол Хьюбл, проведший собственное расследование, утверждал позднее, что Хьюстон убили, а стоят за этим преступлением ее кредиторы - влиятельные торговцы наркотиками.