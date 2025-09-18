Москва, Сочи и Анталья: в аэропорту Екатеринбурга назвали лидеров по летним перелетам

Более 2,5 млн пассажиров улетели из Кольцово нынешним летом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Екатеринбурга.

По данным Кольцово, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост пассажиропотока внесли международные направления (+16%), а вот по российским маршрутам все осталось практически на прошлогоднем уровне.

Лидерами по перелетам внутри России традиционно стали Москва (пассажиропоток за лето составил 556 тысяч), Сочи (почти 301 тысяча) и Санкт-Петербург (201 тысяча). Далее идут Минеральные Воды, Калининград и Новосибирск – пассажиропоток по этим направлениям в сумме составил 159 тысяч.

На международных направлениях лидерами стали рейсы в Анталью (302 тысячи пассажиров), Стамбул (больше 33,7 тысячи), а также в Шарм-эль-Шейх (более 33,5 тысячи) и Душанбе (32 тысячи). За ними следуют Дубай, Ереван и Пхукет (около 82 тысяч пассажиров).

Как уточнили в Кольцово, всего за летний период пассажирские самолеты совершили 9,1 тысячи вылетов из столицы Урала.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга увеличат число рейсов в Анталью.