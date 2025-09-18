Трамп намерен объявить движение "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить движение "Антифа" "крупной террористической организацией".

"Антифа" – общее название американских леворадикальных объединений, а не отдельная организация, хотя с подачи республиканцев в последнее время под "Антифой" подразумевают любой общественный и политический активизм левого и либерального толка.

Никаких подробностей Трамп не привел, так что пока не совсем ясно, как администрация президента собирается объявить террористической организацией то, что по сути является децентрализованным движением.

Трамп написал пост про "Антифу" в своей соцсети, будучи с визитом в Великобритании. Он назвал "Антифу" "больной, опасной, радикальной левой катастрофой" и добавил, что "настоятельно рекомендует" провести расследование в отношении спонсоров движения.

Американские СМИ отмечают, что в список террористических организаций Госдепартамента включаются иностранные группировки, но не американские движения. Включение в список предполагает привлечение к ответственности спонсоров организации.

"Террористического" списка американских организацией нет, отчасти из-за широкой защиты, предоставляемой Первой поправкой к Конституции США организациям, действующим в США. Общаясь с журналистами в Овальном кабинете в понедельник, Трамп заявил, что будет добиваться признания "Антифа" организацией, связанной с внутренним терроризмом, если такой шаг получит поддержку генерального прокурора Пэм Бонди и других членов его администрации.