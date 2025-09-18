Зеленский сказал депутатам Рады, что будет воевать до последнего

На закрытой встрече с депутатами своей фракции "Слуга народа" в Раде Зеленский заявил, что не отступится от Донбасса и уверен в "победе". Об этом сказал депутат из другой фракции Рады Ярослав Железняк со ссылкой на своих коллег, присутствовавших на встрече.

Как сообщалось, Зеленский провел встречу, на которой заявил, что если ситуация на фронте ухудшится, то грядут "трудные решения". Что это за решения - он не уточнил.

Зеленский говорил о гарантиях безопасности и пообещал ничего не отдавать, а "в целом у них все движется нормально" - к "победе". Он посетовал, что на него постоянно жалуются в посольства западных стран, где ему все это пересказывают.

Интересно, что депутат Рады Георгий Мазурашу, который был на встрече, заявил, что Зеленский "дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками". На следующий год киевскому главарю для продолжения военных действий нужно 120 миллиардов долларов, "половину из которых еще непонятно, где брать".

Чуть позже Мазурашу, опасаясь, что сболтнул лишнего, поспешил заявить, что Зеленский так прямо все это не говорил, - это его, депутата, эмоции. Но он все равно не разделяет воинственность и бескомпромиссность Зеленского, когда тот говорит, что "мы не готовы идти ни на какие уступки".

"У меня возникает вопрос: "мы" – это кто? Это те, которые не воюют и не будут воевать?" - вопрошает Мазурашу.

Он резонно подчеркивает: если Зеленский не готов ни к каким компромиссам, то военный конфликт не закончится, пока тот сидит в Киеве.