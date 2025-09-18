Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах

В России, где действует маркировка, в том числе продуктов питания, в магазинах наблюдается большое количество случаев продажи просроченной продукции.

Ежемесячно выявляют более 18 тыс. нарушителей. Отныне продавцы таких продуктов будут автоматически получать штрафы. Соответствующий проект закона с поправками в КоАП подготовил Роспотребнадзор. С апреля иекущего года общее количество таких нарушений по всем товарным группам показывает тенденцию к росту.

Согласно пояснительной записке к документу, несмотря на то, что система цифровой маркировки предупредила продавца об истечении срока годности на кассе, количество нарушений растет. За апрель такой запрет на реализацию просрочки нарушили 4 тыс. 165 юрлиц и 13 тыс. 972 индивидуальных предпринимателей. А с 20 июля по 20 августа их стало еще больше — 4 тыс. 790 юрлиц и 14 тыс. 997 ИП.

Общественники считают, что предприниматели пользуются мораторием на проверки, а бизнес считает инициативу слишком жесткой и труднооспоримой, сообщают "Известия".

Ранее в России предложено зафиксировать цены на некоторые социально значимые товары при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей.