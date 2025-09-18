Количество компаний в России снизилось до минимума за 15 лет

На 1 сентября текущего года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) зарегистрировано около 3,2 млн организаций. За год сокращение составило 56 ты. Основная причина - серьезная кредитная нагрузка на бизнес из-за высокой ключевой ставки Центробанка России, заявила доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко. Среди других факторов - усиление фискального контроля и активизация ФНС в зачистке "спящих" и неактивных юрлиц.

Большая доля ликвидаций компаний — принудительное исключение из ЕГРЮЛ по инициативе Налоговой службы. Это говорит о борьбе с недобросовестным бизнесом и фирмами-однодневками, сообщают "Известия".

