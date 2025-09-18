Предложено ввести налог на сверхприбыль банков

Партия "Справедливая Россия — За правду" 18 сентября внесет на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о разовом налоге на сверхприбыль банков в размере 10%.

Как заявил лидер фракции Сергей Миронов, принятие инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета на несколько сотен миллиардов рублей. Депутат призвал искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки россиян и решения первоочередных задач развития экономики страны.

Миронов выразил временность в том, что, именно банки должны стать первыми на уплату повышенных налогов, так как весь год зарабатывали огромные деньги за счет высокой ключевой ставки, получили сверхприбыль, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы.

Сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022-й и за 2021-й. Если за этот период у банков доходы отсутствовали, то они освобождаются от налога, сообщают "Известия".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.