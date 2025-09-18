У получающих 500 тысяч рублей семей в РФ несколько источников дохода

Семьи граждан России, получающие от 500 тыс. руб. в месяц, имеют три и более источника дохода.

Как заявила социолог Светлана Мареева, соавтор исследования о жизни состоятельных россиян, высокая заработная плата является не единственным способом пополнения семейного бюджета состоятельными гражданами. По ее словам, зарплату указывают в качестве основного источника от половины до 70%.

Далее по распространенности источником являются доходы от процентов по банковским депозитам. Около трети населения получает доходы от предпринимательской деятельности, включая пассивные доходы от доли в бизнесе. 30% имеют доходы от сдачи недвижимости внаем.

Также оказалось, что с возрастом постепенно накапливается капитал, и в более старших группах появляются существенные доходы от инвестиций, сообщает Lenta.Ru.

Напомним, в текущем году 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. руб., тогда как у 20% самых высокооплачиваемых специалистов зарплата достигала 233 тыс. Разрыв составил 7,5 раза. Это минимальный показатель с 2000 года