Минэкономразвития: годовая инфляция снизилась до 8,02%

В Минэкономразвития РФ заявили, что годовая инфляция с 9 по 15 сентября снизилась до 8,02%.

Ранее она составляла 8,1%. В продовольственном сегменте цены снизились на 0,02%. На 0,06% снизилась стоимость плодоовощной продукции, на остальные продукты темп роста и снижения цен минимальный — 0,03%.

В министерстве указали, что в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14%. Самый низкий темп нового ценообразования зафиксирован в сфере услуг — до 0,02%, сообщает ТАСС.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция кажется россиянам высокой из-за индексации "коммуналки" и цен на бензин – Набиуллина.