Стало известно о снижении инфляционных ожиданий россиян до минимума за год

Инфляционные ожидания россиян в сентябре текущего года упали до 12,6%.

Это минимальный показатель с сентября 2024 года (12,5%). Таковы данные опроса "инФОМ" по заказу Центробанка России. Согласно ему, инфляционные ожидания россиян в сентябре заметно снизились — в августе этого года показатель был на уровне 13,5%, в июле и июне — 13%. Максимальный за 2025 год показатель ожиданий населения по будущей инфляции был зафиксирован в январе (14%), минимальный — в марте (12,9%).

Также зафиксировано снижение ожиданий населения по темпам годового роста цен: респонденты, имеющие сбережения, ожидают инфляцию на уровне 10,8% (в августе — 11,9%), респонденты без сбережений — на уровне 14,1% (в августе — 14,6%). Опрошенные со сбережениями оценили уже наблюдаемую инфляцию в 12,3% (месяцем ранее — 14,2%), опрошенные без сбережений — в 16,5% (месяцем ранее — 17,4%).

Доля россиян, имеющих накопления, в сентябре этого года сократилась до 33% с 34% в августе, а тех, у кого сбережений нет, выросла до 64% (в августе — 63%), сообщает Forbes.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция кажется россиянам высокой из-за индексации "коммуналки" и цен на бензин – Набиуллина.