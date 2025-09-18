Цена АИ-92 на бирже обновила исторический максимум

В России биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила исторический максимум.

17 сентября он подорожал на 0,09% и достиг 73 тыс. 208 руб. за тонну. Предыдущий исторический максимум стоимости АИ-92 был достигнут во второй половине августа — 72 тыс. 663 руб. за тонну.

Летнее дизельное топливо увеличилось в цене на 2,4% — до 68 тыс. 720 руб. за тонну. Стоимость авиакеросина прибавила 0,98%, до 73 тыс. 114 руб. за тонну. А цена сжиженных углеводородных — на 2,93%, до 16 тыс. 281 руб. за тонну.

По ценам на бензин марки АИ-92 по индексу европейской части России рассчитывается топливный демпфер для нефтяных компаний. Согласно условию выплаты демпфера, нефтяники лишаются субсидий, если среднемесячные биржевые цены на бензин АИ-92 превышают законодательно установленный порог на 10%, а цены на дизельное топливо — на 20%. В 2025 году порог для бензина АИ-92 составляет 60 тыс. 450 руб. за тонну, а порог для дизеля — 57 тыс. 200 руб. за тонну, сообщает Forbes.

Тем временем, в ряде регионов наблюдается дефицит бензина, который привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС. Если до сих пор проблемы были на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь об этом сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму.