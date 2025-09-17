На астраханских очистных сооружениях завершается первый этап реконструкции

В селе Началово Приволжского района Астраханской области завершается первый этап реконструкции Северных очистных сооружений канализации. Здесь реконструируют аэротенки для биологической очистки, отстойники и цех по механическому обезвоживанию осадка. Готовность объекта стала предметом обсуждения на заседании штаба, которое состоялось под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

На объекте трудятся 60-70 специалистов и 9 единиц техники. Первый этап выполнен на 65%, второй — на 34%. Согласно графику, строительно-монтажные работы должны быть завершены до марта следующего года, после чего начнется пусконаладка оборудования.

Реконструкция включает внедрение новых технологий очистки. Кроме того, в рамках проекта планируется установка оборудования газоочистки для уменьшения запахов и переход на ультрафиолетовое обеззараживание воды.

Для обеспечения эффективной работы сооружений предусмотрена автоматизация процессов. Будет создана диспетчерская служба для контроля степени очистки на каждой стадии.