Игорь Бабушкин вручил уходящему в отставку начальнику регуправления Росгвардии почётный знак губернатора Астраханской области

Начальник Управления Росгвардии по Астраханской области полковник полиции Андрей Кука покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил офицера за плодотворную работу и вручил ему почётный знак губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги». Глава региона также выразил благодарность личному составу региональной Росгвардии за преданность делу и чёткое выполнение важных государственных задач.

Полковник полиции Андрей Кука начинал службу рядовым в алтайском ОМОН. Бойцом прошёл две чеченские кампании, многочисленные командировки, 16 лет был командиром отряда ОМОН «Беркут», занимал должность руководителя территориальных органов ведомства в Республике Тыва и Астраханской области. Награждён орденом Мужества, двумя медалями «За Отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Временное исполнение обязанностей начальника управления Росгвардии по региону возложено на полковника полиции Ивана Котова.