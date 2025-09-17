Игорь Бабушкин проверил строительство школы на 1000 учеников в Астрахани

Сегодня во время рабочей поездки губернатор Игорь Бабушкин проинспектировал строящуюся школу в Ленинском районе Астрахани.

Строительство началось в 2023 году по нацпроекту «Образование». Продолжилось в рамках госпрограммы «Развитие образования». Общий объем финансирования проекта более 67 млн рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.

Сейчас готовность объекта составляет 70%. В здании полностью завершены монолитные работы. Возведены все наружные и внутренние стены и перегородки. Специалисты установили металлические конструкции над актовым и спортивным залами, что позволило перейти к следующим этапам. Оштукатурено 85% поверхностей, а остекление здания выполнено на 95%.

В настоящее время идут работы по обустройству инженерных сетей: прокладываются трассы теплоснабжения, поэтажные сети электроснабжения, вентиляции и слаботочных систем. Завершили и сдали подземную часть здания. Сдача надземной части запланирована на октябрь. Приобретено необходимое лифтовое и вентиляционное оборудование.

"Проект очень масштабный. Обучаться здесь будут 1000 ребят. Это позволит значительно разгрузить школы района. Сейчас на площадке трудятся около 60 специалистов. В течении двух недель подрядчик обязался привлечь дополнительные силы", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона также поставил подрядчику задачу приступить к благоустройству прилегающей территории. Главная цель – полностью завершить все работы до конца текущего года.