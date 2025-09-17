В Свердловской области ожидается очередное повышение платы за капремонт

В скором времени в Свердловской области могут снова повысить плату за капремонт. Об этом заявил гендиректор фонда капремонта в регионе Станислав Суханов.

По его словам, решение о том, насколько повысится ставка, пока не принято. Предполагается, что в пределах 9%, что соответствует общему уровню инфляции в России. Однако увеличение платы неизбежно, поскольку за ее счет планируется повысить зарплаты сотрудникам фонда и сократить траты на подорожавшие строительные материалы.

"Последние годы зарплата меняется в большую сторону, и материалы не дешевеют, поэтому и получается, что смета становится дороже. На основании расчетов этих сметных ресурсов появляется ставка платы за капремонт", - заявил Суханов в эфире программы "Акцент" на ОТВ.