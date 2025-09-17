Делегация ОАЭ на TNF договорилась с Тюменской области о разнонаправленном сотрудничестве

Тюменская область и Объединенные Арабские Эмираты планируют сотрудничество в нескольких направлениях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация ОАЭ участвует в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Ее возглавил заместитель министра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осама Амир Фадхель.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев провел встречу с гостями в правительстве региона. В рамках нее были подтверждены намерения усилить сотрудничество в промышленности, образовании, туризме.

"Отдельно обсудили возможность сотрудничества предприятий в нефтегазовой сфере. Рынок ОАЭ технологичен, пробиться на него непросто, но уже после первого дня форума наши гости высказали заинтересованность в партнерстве с несколькими тюменскими предприятиями. Особый вес визиту придает присутствие первого заместителя директора по закупкам Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Джасима Мухаммада Саида Махфуза. Такой интерес со стороны властей и предпринимателей ОАЭ - это своеобразный маркер для других стран Ближнего Востока", — отметил Андрей Пантелеев.