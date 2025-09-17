В России запретили через интернет продавать жирафов

Тверская межрайонная прокуратура Москвы выиграла в суде дело о жирафах. Ведомство "в ходе мониторинга сети интернет" нашло сайт с объявлением о продаже жирафов. Там же указывалась стоимость животного.

"Доступ на сайт свободный, предложение адресовано неограниченному кругу лиц. Согласно законодательству, содержание данных животных в домашних условиях или для частных целей запрещено, а за нарушение общих требований к содержанию животных предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Сообщается, что прокурор в суд направил административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Таким образом, объявления о продаже жирафов теперь запрещены в России.