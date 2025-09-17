СМИ: Chery не собирается уходить из России

Китайский автопроизводитель Chery не собирается уходить из России. "Бренд Chery не уходит с российского рынка", - цитирует "Коммерсант" представителя компании.

Ранее японское агентство Nikkei сообщило, что Chery намеревается к 2027 году покинуть российский рынок. Об этом, якобы, говорится в проспекте к IPO китайской компании на бирже в Гонконге. Таким образом производитель мог бы избежать западных санкций за сотрудничество с Россией.

По данным за 2024 год, на Россию приходилось более четверти выручки компании.

"Автостат" сообщает, что с января по август 2025 года Chery занимал третье место по продажам новых легковых автомобилей с долей 10,33%. Год к году реализация марки снизилась на 21,8%, до 79,85 тыс. штук.