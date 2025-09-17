Правительство хочет запретить детям выгуливать крупных собак

Детям до 16 лет могут запретить выгуливать крупных собак. Такое предложение сделало Правительство в своем заключении на законопроект о запрете выгула собак опасных пород для определенных категорий владельцев.

Законопроект поддержан сегодня и рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Согласно тексту документа, детям младше 16 лет без родителей и лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нельзя будет выгуливать собак опасных пород, за исключением своей огороженной территории, например дачи. Такие запреты уже введены в нескольких регионах. За нарушение грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей для физлиц, до 15 тысяч для должностных и до 30 тысяч для. Список опасных пород собак Правительство утвердило еще в 2019 году. При этом там подчеркнули, что людям могут угрожать собаки и других пород, особенно крупные.

Депутаты готовы учесть это замечание, но вот вопрос: каких собак считать крупными? Зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш сообщил в своем телеграм-канале, что при обсуждении договорились, что необходимо будет дополнить как сам перечень опасных собак, зафиксированный в постановлении Правительства, так и внести в него крупных собак, вне зависимости от породы, - свыше 30 см в холке или весом более 30 кг. Но решение могут отдать и на откуп регионам.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает предложения правильными, но отмечает, что большое значение будут иметь не только полномочия регионов, но и правоприменительная практика, в том числе в части контроля алкогольного опьянения.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен сегодня, 17 сентября.