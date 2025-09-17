Минобороны выплатит екатеринбуржцу более 680 тысяч рублей за затопленный участок

Министерство обороны РФ выплатит жителю Екатеринбурга более 680 тыс. рублей компенсации за порчу его личного имущества. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Все произошло в январе 2024 года, когда два земельных участка Виталия (имя изменено) на улице Белогорской затопило из-за надземного трубопровода горячей воды, который принадлежит филиалу ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ. Конструкция находилась над участками екатеринбуржца.

Из-за низких температур хлынувшая вниз вода моментально заледенела, из-за чего в лед вмерзли надворные постройки, автоматические ворота, забор и покрытие пешеходных дорожек. Откатные ворота и вовсе вышли из строя и требовали полной замены.

Чтобы устранить последствия коммунальной аварии, Виталию пришлось потратить 90 тыс. рублей только на расчистку территории и еще 588 тыс. на замену новых ворот.

Досудебная претензия была направлена к владельцу трубопровода, но осталось проигнорированной. Тогда екатеринбуржец обратился в Кировский районный суд, который установил вину ответчика и наличие причинно-следственной связи между действиями ФГБУ и причиненным ущербом.

Поскольку представители Минобороны не предоставили доказательств своей невиновности, суд взыскал с военного ведомства 678 тыс. рублей в счет возмещения ущерба и 9 тыс. 980 рублей судебных расходов.

Минобороны пыталось обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.