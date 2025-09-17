В Тюменской области произошло ДТП с двумя погибшими

Сегодня на 114-м километре региональной автодороги Аромашево - Вагай в Вагайском районе Тюменской области произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Столкнулись "Хонда" и "Мерседес". Предварительно, 63-летний водитель "Хонды" выехал на встречную полосу. В ДТП погибли двое пассажиров "Хонды": 56-летняя женщина и 31-летний мужчина, жители Омской области. Ранения получили оба водителя и два пассажира, по одному из каждого автомобиля.

Движение на автодороге частично ограничено. Осуществляется по одной полосе, регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Вагайского района проводит проверку по факту ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.