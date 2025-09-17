Крымчанин получил 14 лет за госизмну

45-летний житель Севастополя осуждён за госизмену. Решение принял Севастопольский городской суд.

Крымчанина привлекли спецслужбы армии Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Речь шла о сборе и передаче сведений противнику. Злоумышленник фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, дислокацию и перемещение вертолетов войск национальной гвардии России. После этого он высылал фотографии представителю ВСУ и получал за это деньги.

Приговор суда – 14 лет колонии строгого режима, штраф в 200 тыс. руб. и ограничение свободы на год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает центр общественных связей ФСБ.