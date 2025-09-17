Нравится – не нравится, но придется: глава Минэка обрисовал жизнь в условиях "высоких процентных ставок"

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников продемонстрировал максимальную аккуратность в описании ситуации в макроэкономике.

По его словам, в ближайшее время экономика страны будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться.

"Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - цитирует Решетникова "Прайм".

"Нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он.

На Петербургском экономическом форуме Решентников довольно жестко комментировал ситуацию в экономике, даже произносил слово "рецессия". А после него на том же ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что рецессии ни в коем случае нельзя допустить. С тех пор глава Минэка не стал допускать столь жестких высказываний.