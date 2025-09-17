Жительницу Екатеринбурга спасли от юридической фирмы, принуждающей к дорогостоящим услугам

Специалисты по защите прав потребителей помогли жительнице Екатеринбурга избавиться от навязанных юридических услуг. Ее вынудили заплатить за оформление документа, составление которого, фактически, не было возможным в ее ситуации. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Всё началось с того, как квартиру екатеринбурженки стало топить из помещения сверху. Его собственник не мог оперативно решить проблему, потому женщина самостоятельно обратилась в юридическую фирму "Ампаро".

После консультации клиента убедили заключить договор на сумму 32 тыс. рублей сроком на две недели. За эту сумму женщине пообещали составить претензию, иск и жалобу. Услуга осуществлялась по предоплате в 20 тыс. рублей, которую екатеринбурженка внесла.

Уже при разборе ситуации оказалось, что составление таких документов было невозможно, так как отсутствовали акт залива квартиры и причины затопления, а также информация о виновнике затопления и стоимости ущерба.

Тогда екатеринбурженка обратилась в Консультационный пункт для потребителей, где ей объяснили общий алгоритм действий при затоплении квартир, а также подготовили претензию в адрес ООО "Ампаро" с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги.

Юридическая фирма отказалась от принятия претензии и уклонилась от получения почтовой корреспонденции. Уладить ситуацию удалось только после того, как специалисты Центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора направили в адрес ООО "Ампаро" предложение о добровольном урегулировании спора. Осознав масштаб ситуации, юрфирма вернула деньги своей бывшей клиентке.