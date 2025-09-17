В аэропорту Екатеринбурга иностранец пытался вывезти в Душанбе 7 млн рублей в сумке

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан молодой иностранец, пытавшийся вывезти за границу крупную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 26-летний иностранный гражданин хотел вывезти в Душанбе 7 млн рублей. По данным ведомства, это в пять (!) раз больше того, чем можно по закону перемещать без декларирования.

Приезжего инспекторы остановили в "зеленом" коридоре. Тот заявил, что не имеет при себе товаров и денег, подлежащих декларированию. Однако заглянув в его сумку, таможенники обнаружили внутри крупную сумму наличных.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных в особо крупном размере". Иностранцу грозит штраф либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в конце мая в аэропорту Екатеринбурга был задержан бизнесмен, пытавшийся вывезти 4 млн рублей в Таджикистан.