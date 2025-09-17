17 Сентября 2025
Экономика Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

В Татарстане власти отрицают ограничения на отпуск топлива на заправках

Минпромторг Татарстана отрицает ограничения на отпуск топлива на АЗС республики. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения, что на отдельных заправках под Казанью можно было залить не более 150 литров дизеля за один раз.

Регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По последнему в республике вообще производство значительно превышает текущий спрос, массовых перебоев на АЗС не наблюдается, ограничения на продажу топлива не вводились, передает издание KazanFirst со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпромторге отметили, что ситуации с ограничением отпуска топлива на отдельных заправках могут быть связаны с техническими сбоями или особенностями работы частных АЗС, а не с реальной нехваткой топлива.

В России в этом году цены на топливо растут быстрее инфляции, это подтверждают и в ЦБ, а участники рынка отмечают, что в ряде регионов все же периодически были проблемы с поставками – на Дальнем Востоке, в Поволжье, Крыму, Центральном регионе.

