Число займов в свердловских МФО за год выросло в два раза

За первое полугодие 2025 года в микрофинансовых организациях Свердловской области было оформлено более 80 тысяч займов. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным управления, это в два раза больше, чем год назад. Общая сумма договоров составила 2,7 млрд рублей. При этом продолжает расти доля займов, оформленных в интернете: сейчас восемь из десяти договоров со свердловскими МФО заемщики заключают онлайн. Годом ранее таких насчитывалось шесть из десяти.

Всего же за шесть месяцев 2025 года через интернет было оформлено 69 тысяч займов. Как отмечают банкиры, это в три раза больше, чем годом ранее. Общая сумма выданных онлайн-микрозаймов за этот период составила 1,8 млрд рублей. По статистике, чаще всего в МФО обращаются, чтобы взять денег "до зарплаты" – то есть небольшую сумму на короткий срок.

Напомним, недавно на Среднем Урале банк заплатил штраф за частые звонки и сообщения должнику.