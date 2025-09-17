На подходе к Курской области уничтожены диверсанты ВСУ

В Сумской области бойцы 352-го мотострелкового полка группировки "Север" обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ. Противник приближался к границе с Курской областью в районе населенного пункта Тёткино.

Воздушная разведка выявила врага. Расчёты взвода огневой поддержки использовали преимущество в знании местности и нанесли точный удар из АГС и крупнокалиберных пулеметов "Утес".

Противник всё ещё пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно: разведка фиксирует любое его передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчётам. Боевиков отправляют на "мясные" штурмы. В каждом таком накате полно наёмников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли, сообщает Минобороны России.