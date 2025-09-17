17 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

В Раде заговорили о скорых выборах

Во фракции "Слуга народа" в Раде заговорили о скором окончании военного конфликта и грядущих выборах.

Депутат Федор Вениславский, который является членом комитета по вопросам безопасности и обороны, сказал, что конфликт идет к завершению, хотя кто-то и пытается это отрицать.

Депутат Дмитрий Черный, входящий в комитет по вопросам организации власти, прогнозирует выборы в Раду уже в ближайшие месяцы.

"Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но чувствую, что эта каденция Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента", - написал он и призвал Зеленского не молчать, а прямо сказать людям всю правду.

Накануне Зеленский заявил своей фракции, что если ситуация на фронте будет ухудшаться, то будут "трудные решения". При этом в проекте бюджета Украины на 2026 год не заложены расходы на выборы.

В Раде, однако, говорят, что все чувствуют, как офис Зеленского держит в уме будущие выборы, пишет издание "Страна".

Хотя на выборы в бюджете денег не предусмотрено, депутат Рады из партии "Голос" Ярослав Железняк назвал его "бюджетом выборов", а не бюджетом воюющей страны. Он указал на то, что расходы на военные цели такие же, как и в 2025 году, когда и так не хватает сотен миллиардов гривен. А на различные социальные программы и предвыборные инициативы планируют потратить больше, чем на увеличение выплат военным, но дать деньги на соцвыплаты должны в Европе. Также сильно вырастут расходы на "информационную безопасность и меры по евроинтеграции". Все это указывает на подготовку к выборам, считает Железняк.

Выборы на Украине возможны только после отмены военного положения. Сегодня это кажется невероятным, Зеленский отвергает такую возможность. Военное положение пока действует до 5 ноября. Однако его намек депутатам может означать, что им придется переизбираться. Нынешний состав Рады заседает уже седьмой год - с августа 2019-го.

Теги: украина, выборы


