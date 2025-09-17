Благоустройство в Парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге завершат на год раньше

Все работы по благоустройству в Парке 50-летия ВЛКСМ, вопреки планам, сдадут на год раньше. Как сообщают Тelegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, местные жители смогут наслаждаться отдыхом в обновленном парке уже летом 2026 года.

На данный момент рабочие завершают первый этап благоустройства: прокладывают пешеходные и беговые дорожки, устанавливают спортивные площадки и стелят газоны. В парке также уже поставили столы для тенниса и часть лавок, смонтировали сети освещения и систему видеонаблюдения. Зимой работы тоже продолжатся - рабочие займутся очисткой водоема.

К следующему лету горожане получат: парк с двумя зонами тихого отдыха, спортивными площадками для игр в теннис, баскетбол и воркаута, площадкой для выгула собак, пятью детскими зонами для детей разных возрастов и смотровой площадкой.

Уют будут создавать 689 деревьев и 568 кустарников, которые собираются высадить в ближайшее время.