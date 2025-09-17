Савватеев возмутился словами Кравцова про зарплату учителей

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев возмущен словами министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что он допускает повышение зарплат учителей. Которые сейчас находятся на мизерном уровне.

Накануне Кравцов сказал, что он "не исключает" повышения зарплат, но лишь в контексте общего постепенного повышения зарплат по стране. "Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, растет зарплата учителя", — уточнил чиновник. А Минпросвещения и Минтруд вместе следят за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей не был ниже средней зарплаты по регионам. Притом что зарплаты педагогов даже на полторы ставки (педагоги практически во всех регионах работают больше) намного ниже средней зарплаты по региону. Что они отслеживают, неизвестно.

Савватеев иронизирует по поводу допущения Кравцова.

"Это великолепно! Вы только оцените — не добился, не профинансировал, не взял на себя ответственность — он допустил. Как вахтер — решит (если решит) и поднимет шлагбаум, великодушно разрешив деньгам войти, если они сами найдут дорогу. Выходит, достойная оплата учителям — не обязанность, а поблажка ведомства. Когда льготы урезают — это "неизбежная мера", а когда речь о повышении — они "допускают". А бороться за оплату труда учителя кто-нибудь другой будет?" — написал математик.

Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 Сергей Рукшин поддержал это мнение. Он написал, что добавить ему нечего.