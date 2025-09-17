МВД: в Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранных граждан. Такие данные приводят в областном Главке МВД.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, в свердловской полиции подведены итоги работы по исполнению указа президента РФ №1126 от 30 декабря 2024 года. Этот документ обязывал иностранцев и лиц без гражданства урегулировать свое правовое положение в России.

Чтобы снизить очереди и нагрузку на личный состав органов внутренних дел, сроки реализации указа были перенесены с мая на сентябрь 2025 года. Основная нагрузка по данному направлению во всех муниципалитетах легла на подразделения полиции по вопросам миграции.

"В результате целого комплекса принятых мер за отчетный период на территории Среднего Урала легализовано 8 тысяч 232 иностранных гражданина. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность. Более 5 тысяч человек прибыли в нашу область из Узбекистана и Таджикистана. Еще 2 тысячи 285 – из Кыргызстана, чей генеральный консул Максат Тентимишов дал положительную оценку за проделанную свердловским гарнизоном полиции работу. Он также посетил с рабочим визитом новый миграционный центр по улице Кислородная, 8 в Екатеринбурге, встретился с соотечественниками, осмотрел служебные помещения, где оформляются документы, и был удовлетворен качеством оказания госуслуг", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что Свердловская область по вопросам легализации иностранных граждан находится в пятерке лучших регионов в России.