Во Владивостоке подросток попал к силовикам по делу о нападении на иностранцев

Во Владивостоке оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в хулиганстве. Им является 15-летний парень.

Он передан в следственные органы. Цель – проведение дальнейших следственных действий, сообщает управление МВД по Приморскому краю. Ранее прокуратура края сообщила о том, что в социальных сетях появилась информация о нападении на иностранцев, случившемся несколько дней назад. В тот день вечером в районе улицы Хабаровской во Владивостоке группа подростков напала на прохожих. Проводится проверка ситуации.

По данным приморского краевого управления СКР, пьяные подростки 10 сентября без повода и причин повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого они якобы напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин на улице Хабаровской и в присутствии покупателей и продавца напали на мужчину.

Далее парни якобы напали на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. Помимо этого, несовершеннолетние, находясь на улице, громко кричали, и используя в качестве оружия камни и иные подручные средства, нападали на мужчину, грубо нарушая общественный порядок. В отношении 15-летних подростков и других соучастников, которые подозреваются в хулиганских действиях в ночь на 10 сентября в районе улицы Хабаровской, возбуждено уголовное дело. О ситуации высказался генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов.

"Инцидент находится под контролем правоохранительных органов Приморского края и Генерального консульства во Владивостоке", - написал Кабулжанов в своём telegram-канале.