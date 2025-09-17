Грузия полностью погасила долг перед Россией и еще шестью странами

Грузия полностью погасила долг перед Россией, а также перед Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Ираном, Нидерландами и Турцией, передает РБК со ссылкой на данные Минфина страны.

Еще в январе 2025 года долг Грузии в отношении России составлял $7,87, но к августу он сократился до нуля.

Эти долги были результатом "внешних обстоятельств, принятых Грузией в первые годы после обретения независимости". К ним относились займы, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в 1999-2004, обязательства со сроком погашения в 2004-2006 гг.

В целом за год размер внешнего госдолга Грузии сократился на 1,1% - до $9,1 млрд. Сейчас крупнейшими кредиторами Грузии являются Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и развития.