Глава Европарламента прибыла в Киев
В Киев приехала глава Европарламента Роберта Метсола.
"Следующая остановка: Киев", - написала в X Метсола, опубликовав фото на фоне поезда.
В планах политика – выступление в Верховной Раде, пишет РБК.
