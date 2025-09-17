Камчатка на несколько дней останется без оптоволоконного интернета

Камчатка на несколько дней окажется отключенной от наземного интернета. "Ростелеком" будет проводить работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая проходит по дну Охотского моря от северной части Сахалина к южной части Камчатского полуострова.

В ночь с 20 на 21 сентября протестируют переход всех жизнеобеспечивающих организаций на спутниковый интернет, основные работы проведут 25-29 сентября, тогда единственным видом интернет-связи с материком будет спутниковый.

"Срок начала и окончания работ зависит от гидрометеоусловий, работы с перерывом сервиса займут 48 часов. Временное отключение интернета не сильно отразится на работе крупных торговых сетей. Для минимизации неудобств все ключевые социальные объекты – финансовые организации, крупные продуктовые магазины, спецслужбы и другие важные учреждения – перейдут на спутниковую связь", - говорится в сообщении правительства Камчатки.

Прокладывать ПВОЛС "Камчатка – Сахалин – Магадан" начали в 2014 году, в октябре 2016 года "Ростелеком" запустил линию в коммерческую эксплуатацию.