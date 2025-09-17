17 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме поспорили насчет браков между двоюродными родственниками

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами. По его мнению, это родственные браки, которые нельзя допускать.

Он отмечает, что в русской традиции это и не принято, это всегда считалось крайне нежелательным и не одобрялось. Но законодательство это разрешает. В то время как с генетической точки зрения это может иметь негативные последствия.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против этой идеи. Она говорит, что есть отдельные конфессии, где это является нормой.

Милонов обещает в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о запрете таких браков в России. Он сказал, что принятие недавно аналогичного закона в Азербайджане стало для него дополнительным стимулом. В этой стране такой закон был принят еще в прошлом году, а вступил в силу с 1 июля 2025 года. Как отмечала председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, он направлен на защиту национального генофонда, потому что близкородственные браки нередко приводят к мутациям и врожденным отклонениям у детей.

Академик РАН и бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко также отмечает, что браки между двоюродными братьями и сестрами повышают риск отклонений у детей и приводят к ухудшению генофонда.

В Церкови существует запрет на браки между родственниками до четвертой степени родства включительно. Двоюродные брат и сестра имеют как раз четвертую степень родства. Однако действующий Семейный кодекс не считает двоюродных брата и сестру близкими родственниками.

Теги: брак, милонов, останина


