"Уральские авиалинии" возобновляют прямые перелеты в Краснодар

"Уральские авиалинии" возобновляют прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс из Москвы (Домодедово) в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября. Из Екатеринбурга самолеты начнут летать чуть позже – 20 сентября. Расписание и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные судна с начала СВО в 2022 году по соображениям безопасности полетов. Он открылся 11 сентября 2025 года, но первый регулярный рейс туда отправился только сегодня – его выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы.