Россия арендовала у Египта землю под промзону на 49 лет

Компании из России получат преимущества в налогообложении и тарифах на территории российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала в Египте. Срок аренды - 49 лет. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов по итогам визита в Египет.

Визит в Египет состоялся на днях, была проведена "масштабная бизнес-миссия", в которой участвовали более 30 российских компаний. РПЗ будет в городе Айн-Сохна в Суэцком заливе. У него прекрасное логистическое расположение, сказал замминистра. И это уникальная возможность для российских резидентов, закрепленная почти на полвека в межправительственном соглашении, которое не подлежит изменению в течение всего этого срока. Резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

По его словам, приоритетными в РПЗ станут машиностроительное, химическое и нефтехимическое производства, а также фармацевтика и производство медицинских изделий. Первый из двух земельных участков имеет площадь 50 гектаров. Его главная цель - создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.

"Египет - это ворота на Африканский континент: беспошлинный режим торговли со всеми африканскими странами и не только", - добавил Чекушов.

Меморандум о создании РПЗ в районе Суэцкого канала был подписан еще в 2016 году. Но только в мае 2025-го главное управление канала и российская спецкомпания подписали договор о передаче земельного участка для РПЗ.

Египет - третья по населению страна Африки, в которой проживают почти 120 млн человек.