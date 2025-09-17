Пушилин назначил 29-летнего вице-премьера ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил своим указом Кирилла Макарова вице-премьером региона. До этого Макаров возглавлял министерство молодежной политики ДНР.

Ранее Макаров руководил "Молодой Республикой" и был депутатом Народного Совета ДНР. Учился в Донецком национальном университете по специальности "Международный бизнес". Имеет множество медалей и наград от разных организаций и органов власти.

Макаров ранее стал самым молодым министром в ДНР, теперь это самый молодой вице-премьер.