Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 18 сентября
В Нижнем Тагиле начинается отопительный сезон 2025-2026 годов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, постановление о начале отопительного сезона уже подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Официально он стартует в этот четверг, 18 сентября.
С этого дня ресурсоснабжающие и управляющие организации приступят к заполнению систем теплоснабжения. Это будет происходить в соответствии с очередностью по зонам подключения. В первую очередь тепло придет в социальные объекты: школы, детсады, больницы, учреждения физкультуры и спорта.
Напомним, что на прошлой неделе отопительный сезон стартовал в Первоуральске. А с этого понедельника он начался в Екатеринбурге.