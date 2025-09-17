Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 18 сентября

В Нижнем Тагиле начинается отопительный сезон 2025-2026 годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, постановление о начале отопительного сезона уже подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Официально он стартует в этот четверг, 18 сентября.

С этого дня ресурсоснабжающие и управляющие организации приступят к заполнению систем теплоснабжения. Это будет происходить в соответствии с очередностью по зонам подключения. В первую очередь тепло придет в социальные объекты: школы, детсады, больницы, учреждения физкультуры и спорта.

Напомним, что на прошлой неделе отопительный сезон стартовал в Первоуральске. А с этого понедельника он начался в Екатеринбурге.