17 Сентября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Достижения Сургутского района представил на всероссийском форуме-выставке "Земли России" Андрей Трубецкой

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил проекты комплексного развития территорий – выступил с докладом на всероссийском форуме-выставке "Земли России", который проходит в Москве.

В мероприятии участвуют представители 45 субъектов РФ, Госдумы, Минстроя, Минэкономразвития, Минсельхоза – 1,5 тыс. участников и 150 экспертов. Форум позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей.

"Рассказал коллегам о нашей комплексной работе с инвесторами, в частности, представил кейсы КРТ. На территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч кв. м. Один из механизмов решения этого вопроса – проекты КРТ – был одобрен на градостроительном совете округа под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Доклад главы Сургутского района Андрея Трубецкого на форуме "Земли России"(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Власти муниципалитета предложили провести реновацию территорий, когда на месте аварийного жилья строится новое и создается необходимая инфраструктура. В Барсово на месте "авариек" по улицах Апрельская – Щемелева предполагается строительство нескольких многоквартирных домов и обустройство сквера и аллеи.

Вторая территория КРТ – в районе улиц Кубанской, Мостостроителей, Обской, Майской. В третьем и пятом кварталах Солнечного кроме жилья и благоустройства должен появиться молодёжный центр. Сроки реализации – 4-6 лет, объёмы строительства – от 13 до 55 тысяч кв. м. В перспективе муниципалитет планирует выкупить большую часть квартир в новых домах под переселение. Еще один проект комплексного развития территории планируется в Лянторе.

"Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по улицам Кубанской – Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учёт и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов", - написал Андрей Трубецкой.

Доклад главы Сургутского района Андрея Трубецкого на форуме "Земли России"(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, форум,


