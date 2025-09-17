17 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Зеленский предупредил депутатов Рады о "трудных решениях" при ухудшении на фронте

Зеленский провел встречу с депутатами своей партии "Слуга народа", на которой заявил, что если ситуация на фронте ухудшится, то грядут "трудные решения". Что это за решения - он не уточнил. Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в комментарии украинским изданиям.

На встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины и готовность к мирному урегулированию на условиях Киева. На мероприятии были 150 членов фракции из 230. В ближайшем будущем планируется еще одна такая встреча.

Как отмечает "Украинская правда", Зеленский еще рассчитывает на "нормальные условия" урегулирования, как он их видит, потому что фронт пока держится. Но в случае ухудшения все может сильно измениться.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, Зеленский приказал держать фронт любой ценой, чтобы не допустить его обрушения, когда переговорные позиции Украины станут жалкими. Сейчас частично принято решение перебрасывать резервы на Днепропетровское и Запорожское направления, чтобы остановить продвижение ВС РФ, в результате которого фронт может быть прорван в районе Гуляйполя. Но это уже не дает того эффекта, что раньше, из-за нехватки живой силы. Зеленский оказывается во все более сложном положении.

На днях американское издание Foreign Policy опубликовало статью под названием "Зеленский теряет связь с реальностью". Оно отмечает, что киевский главарь живет в своих фантазиях и плохо понимает, что происходит за пределами Киева.

Теги: зеленский, верховная рада


