17 Сентября 2025
Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Мазур: Годовой план дорожного нацпроекта в Томской области выполнен на 80%

Губернатор Томской области Владимир Мазур на "прямой линии" с жителями на телеканале "Россия 24" рассказал о темпах дорожного ремонта в регионе.

Так, на "прямую линию" обратились жители томского микрорайона Спичфабрика. По их словам, в этом году здесь отремонтировали улицу Парковую, переулок Сахалинский и другие улицы. Но остались дороги, требующие обновления, в частности, на улице Айвазовского и переулке Музыкальном. Владимир Мазур поручил мэру Томска Дмитрию Махине взять на контроль обращение жителей.

"Строительство и ремонт дорог – одна из самых актуальных проблем, которая существует в городском хозяйстве, в муниципальных районах. За последние годы беспрецедентный объем работ выполняется по ремонту дорог. По возможности мы будем увеличивать объем финансирования дорожного ремонта", сообщил Владимир Мазур.

В 2025 году удалось существенно нарастить темпы дорожного ремонта – благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни", региональной и муниципальным программам дорожного ремонта.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Так, в Томске были отремонтированы проспекты Ленина, Фрунзе, Академический, улицы Белинского, Железнодорожная и Чекистский тракт и другие.

Дорожники также привели в порядок участки региональных трасс и дорог межмуниципального значения: Мельниково - Кожевниково - Изовка, Первомайское - Орехово, Томск - Аникино – Ярское, Томск – Каргала - Колпашево, Каргала - Бакчар, Могильный Мыс - Парабель - Каргасок, Бакчар - Подгорное – Коломино.

Стартовал двухгодичный ремонт дороги Асино - Батурино на участке 0 – 19 км, окончание работ запланировано на 2026 год.

Годовой план дорожного национального проекта выполнен на 80%. Работы завершены на двух объектах: участках трасс Первомайское – Орехово и Мельниково - Кожевниково - Изовка. Большинство других объектов находятся в высокой степени готовности. Всего будет отремонтировано 138,2 км региональных и межмуниципальных дорог.

(2025)|Фото: телеграм-канал губернатора Томской области Владимира Мазура

Продолжается ремонт Северного моста через Томь, моста через реку Кия в Зырянском районе и моста через Чаю в Колпашевском районе. Идет строительство важного объекта дорожной инфраструктуры – Малого транспортного кольца на участке 0 - 5 км.

Также Владимир Мазур в ходе "прямой линии" ответил на вопросы об уличном освещении на дорогах в поселке Кузовлево и на участке Чекистского тракта.

"Мы будем устанавливать освещение на этом участке. Два города, Томск и Северск, соединены этой дорогой, рядом большая промышленная зона. Освещение – это и безопасность наших жителей", – сказал Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, ремонт дорог


