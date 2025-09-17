Кравцов дал понять учителям, чтобы они не ждали повышения зарплаты

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов дал понять, что существенного повышения зарплаты учителей, к которой призывают эксперты и сами учителя, не будет. Об этом он сказал "РИА Новости" на полях Восточного экономического форума.

По его словам, он не исключает повышения зарплаты, но только в контексте общего постепенного повышения зарплат по стране. "Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, растет зарплата учителя", - уточнил чиновник.

Он также добавил, что Минпросвещения и Минтруд вместе следят за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей не был ниже средней зарплаты по регионам.

Последнее требование, хотя и закреплено в майских указах президента РФ, не соблюдается практически нигде даже при том условии, что учителя в среднем работают более чем на полторы ставки. По регионам это превышение разное, но везде оно очень существенное. Даже при работе в среднем на 1,6 ставки средняя зарплата учителя в России, по данным Росстата, составляет 56 тыс. рублей. А средняя зарплата по стране в целом официально достигла почти 100 тыс. Зарплата же учителя на одну ставку, с учетом всех надбавок и доплат, составляет всего 30-35 тыс. Почему она более чем в два раз ниже средней зарплаты в целом, никто объяснить не может. При этом увеличения финансирования образования на ближайшие годы не предусмотрено бюджетом. А подготовленная стратегия развития системы образования не предусматривает этого и до 2040 года.

В 2024 году стало известно, что средняя зарплата учителей за всю нагрузку уже на 30% опустилась ниже средней по стране, что является худшим результатом за последние 15 лет. Профессия учителя оплачивается как одни из самых низкоквалифицированных - примерно на уровне дворника. Размер их зарплат с возмущением приводила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.