Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против России

Европейский союз будет вводить новый пакет санкций против Москвы.

Как сообщила в соцсети сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничительные меры будут направлены против криптовалют, банков и энергетики. Кроме того, ЕС будет поэтапно отказываться от импорта российского топлива.

Кроме того, Урсула дер Ляйен обсудила с президентом США Дональдом Трампом новые антироссийские санкции. "У меня состоялся плодотворный разговор с Трампом об укреплении наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер", — отметила она, сообщают "Известия".

Также стало известно, что в странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России. Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене на текущей неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов.