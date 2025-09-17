Бизнес заявил, что расширение санкций - наименьшая сложность в работе

Расширение антироссийских санкций стало одной из наименее значимых сложностей для деятельности бизнеса.

Таковы результаты опроса предприятий, проведенного Центробанком России. За время действий ограничительных мер бизнес успел к ним адаптироваться. Компании перестроили логистику и платежные каналы, указал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, санкции эти меры все равно влияют на удлинение цепочек поставок и увеличение стоимости капитала.

Также предприятия выделяют нехватку кадров как одну из главных проблем. Уровень безработицы последние месяцы остается на рекордно низком уровне — 2,2%. В некоторых отраслях, таких как строительство, наблюдается снижение остроты нехватки специалистов.

При этом повышение зарплат сотрудников является одним из основных методов удержания кадров на предприятиях, что значительно влияет на затраты бизнеса, сообщают "Известия".

Напомним, зарплатное неравенство в России снизилось до 7,5 раз.