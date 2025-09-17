Налоговики стали чаще выявлять нарушения бизнеса после выездных проверок

В России в последние годы растет количество выездных налоговых проверок с выявленными нарушениями бизнеса.

Так, в Москве за первое полугодие текущего года без доначислений завершились только 2,56% проверок, тогда как год назад показатель составил 4%.

Таковы данные ФНС. Кроме того, растут суммы доначислений — по итогам как выездного, так и камерального контроля. По словам экспертов, увеличение связано, в том числе с тем, что налоговики совершенствуют предпроверочные мероприятия, и уже автоматически могут выявить получающие необоснованную выгоду звенья.

Сегодня gредприниматели видят, что налоговые органы стали более скрупулезно подходить к выявлению сложных схем, которые раньше скрыть было легче, сообщает Forbes.